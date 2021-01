Voorspelde The Simpsons veldslag Capitool al in 1996?

Volgens fans, sociale media-gebruikers en internationale media kan een aflevering uit 1996 niet los worden gezien van de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar, waarin Trump-aanhangers uit woede over de presidentsverkiezingen de zetel van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging voor eventjes annexeerden.

Net zoiets gebeurde in 1996, maar dan op tv. In de aflevering ’The Day the Violence Died’ bestormde een meute het Capitool met geweren in de aanslag en Amerikaanse vlaggen. De gelijkenissen zijn treffend.

Althans, van een kleine scène. Verder gaat het in de episode over een amendement om meer politiegeweld mogelijk te maken om ’vlagverbranders’ te kunnen aanpakken. Het amendement haalt het, een meute bestormt het Capitool. Tot zover de gelijkenissen.

Deze keer dus geen briljante voorspellingen à la het presidentschap van Donald Trump dat de serie voorspelde, of ziektes als ebola of corona. Of toch? Volgers wijzen nog naar een tweede ’voorspelling’ op 1 november 2020. Daarin was onrust rond de inauguratie van de nieuwe president te zien, met brandende auto’s en chaos in het imaginaire plaatsje Springfield uit de serie. Burgeroorlog, zeggen fans. Die moet dan in alle hevigheid uitbarsten op 20 januari aanstaande. En The Simpsons zitten er nooit naast...

Veel preciezere ’voorspellingen’ over de Capitool-bestorming waarin een sjamaan-achtig figuur figureert mét bondje om de nek en hoorns op zijn hoofd – zie onderstaand – bleken voorbeelden van goede fotoshop.