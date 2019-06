Paarden op hol bij menmarathon, meerdere gewonden

Ⓒ Newsunited

HELLENDOORN - Bij een marathon paarden mennen op een manege in Hellendoorn (Overijssel) is zondagochtend een span paarden met een wagentje erachter op hol geslagen en in het publiek terechtgekomen. Twee toeschouwers raakten lichtgewond geraakt en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een derde slachtoffer werd door ambulancepersoneel nagekeken.