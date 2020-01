Auto vol koala’s: Australische tieners redden dieren van brand

De 19-jarige Micah en zijn 18-jarige neef Caleb zijn over Kangaroo Island gaan rijden om zo veel mogelijk koala’s op te pikken als ze konden:

Volgens entertainmentsite Bored Panda zijn de jongens van plan zo lang voor de dieren te zorgen als nodig. Zodra de dieren weer gezond zijn én het veilig is gaan de koala’s weer de natuur in.

Meer dan de helft van de koala’s die de jongeren tegenkwamen was helaas al dood, melden ze in een video.

Kangoeroes, wallabies en vogels zoals de kookaburra kwamen al door rook en vlammen om. In een belangrijk leefgebied van koala’s in de oosthoek van het land is naar schatting een derde van de populatie omgekomen in de vlammen. Dat komt alleen daar al neer op zo’n 8400 dieren.

Ook een cycloon

Terwijl in het zuidoosten van Australië brandweermannen de hevigste bosbranden in decennia proberen te blussen, komt in het noordwesten van het land een cycloon aan land. Dinsdag haalde de tropische storm, die de naam Blake heeft gekregen, windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur. Ook regent het veel in het gebied. De schade is beperkt gebleven.