Vijf miljoen voor opsporen cybercrimineel

PITTSBURGH - Justitie in de VS heeft een recordbedrag uitgeloofd voor de opsporing van een cybercrimineel. Het ministerie maakte bekend dat 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) beloning is uitgeloofd voor tips die leiden naar de arrestatie van de Rus Maksim Jakoebets.