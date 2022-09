ABN Amro pleit voor toegangspoortjes: ’maximum aantal bezoekers Wallen’

De toeristendrukte in de hoofdstad is weer helemaal terug. Amsterdam krijgt dit jaar weer behoorlijk veel toeristen te verwerken dit jaar. Het herstel gaat volgens ABN Amro voorspoediger dan gedacht. En daarmee is het op bepaalde plekken in de historische binnenstad weer enorm druk, waaronder tijdens de avonduren op de Wallen. Ook op de Dam is het heel druk.

Dinsdag kwam het rapport ’Een nieuwe kijk op het toerisme in Amsterdam’ van de bank uit, dat inzoomt op de toeristenstroom naar Amsterdam.

„De meest effectieve optie is het beperken, en het maximeren, van de toegang”, zegt Driessen. „Daarmee moet je toch aan toegangspoortjes en het heffen van entreegeld of iets dergelijks denken. Maandagmiddag als het rustig is niet, maar bijvoorbeeld wel op de drukke tijden. Dan zou het prima kunnen. Zoiets gebeurt al bij diverse andere steden. Het kan op een manier dat je bewoners ontziet. Die kun je vrijstellen van betalingen.” Het zou het gebied kunnen ontlasten, stelt de ABN Amro-onderzoeker.

Volgens eerder onderzoek blijft 31 procent van de Wallenbezoekers weg als er toegang gevraagd gaat worden. Maar tegelijkertijd zijn bezoekers bereid om meer te betalen voor een rustiger toeristische ervaring, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Leuven.

Driessen is van mening dat de hoofdstad moet gaan nadenken over een heffing voor dagjesmensen. „Als je in de middeleeuwen een stad wilde betreden, moest je ook iets betalen bij de stadspoorten. Dat kan perfect en is eenvoudig door te voeren, bijvoorbeeld met behulp van een ov-chipkaart, die kaart is om een toeslag te rekenen voor bezoekers. Dat is technisch mogelijk.” Maar een grote voorstander daarvan is de ABN Amro-specialist niet.

Wat de hoofdstad volgens Driessen beslist niet moet doen, is het verder verhogen van de toeristenbelasting. Daar is de afgelopen jaren al veel nadruk op gelegd, maar treft alleen de verblijfstoerist en niet de dagjesmensen. Volgens Driessen raken we door dat beleid de congresgangers kwijt. Amsterdam verliest momenteel al terrein als zakelijke bestemming en dat is jammer want het zorgt voor relatief veel werkgelegenheid. „Madrid rekent geen belasting voor verblijfstoeristen en is verkozen tot beste zakelijke bestemming van Europa. Amsterdam kwam niet eens in het lijstje van genomineerden voor.”