Zweden en Denemarken stoppen met Moderna voor jeugd

Gevaccineerden krijgen in zeldzame gevallen te maken met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje, myocarditis en pericarditis. Symptomen daarvan zijn bijvoorbeeld kortademigheid, hartkloppingen en pijn op de borst.

De klachten verdwijnen vaak vanzelf en zijn goed te behandelen, maar er moet wel een arts worden ingeschakeld. Ook gaan er soms mensen aan dood. Uit Amerikaanse cijfers bleek eerder dat jongeren gemiddeld vaker worden getroffen, en jongens vaker dan meisjes.

Het Moderna-vaccin is in Zweden voorlopig niet beschikbaar voor mensen die in 1991 of later zijn begonnen. De ongeveer 81.000 mensen die wachten op hun tweede dosis, krijgen ter vervanging een prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Denemarken legt de leeftijdsgrens op 18 jaar.

„We monitoren de situatie nauwgezet en handelen snel om ervoor te zorgen dat de coronavaccinaties zo veilig mogelijk zijn, en genoeg bescherming bieden”, zegt gezondheidschef en epidemioloog van Zweden, Anders Tegnell, tegen Bloomberg.

Moderna: net zo veel als Pfizer

Ook bij Pfizer krijgen gevaccineerden soms hartaandoeningen. Volgens CEO Stephane Barcel van Moderna blijkt uit een grote databank in de Verenigde Staten dat de aantallen gelijk zijn aan elkaar bij de twee soorten vaccins. Bovendien is de kans om myocarditis op te lopen groter bij corona dan bij vaccinatie, benadrukte hij.