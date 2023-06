Tochtje met opblaasbare eend gaat mis: drie mannen uit zee gered

Volgens strandbezoekers in het graafschap Devon, in het zuidwesten van Engeland, pompten de mannen de eend genaamd Quackers op, brachten hem de zee in en gingen erop zitten. Een vierde vriend ging de zee in op een opblaasbare kajak. Na vijf minuten waren ze al 75 meter van de kust af. De vriend in de kajak probeerde de eend nog terug te duwen, maar dat lukte niet. Toen ze 200 meter van de kust af waren, werd de kustwacht gebeld.

Een strandbezoeker probeerde de mannen te redden door op een SUP-board naar ze toe te gaan. De stroming werkte hem tegen, maar hij wist desondanks de eend dichter bij de kust te brengen. Toen zijn de mannen eraf gesprongen en terug naar het strand gezwommen. Eend Quackers werd meteen verder de zee in geblazen.

Toen vrijwilligers van de kustwacht aankwamen, waren de mannen alweer veilig op het strand. „Het snelle denken van deze strandbezoeker heeft voorkomen dat deze vervelende situatie veel erger is geworden”, zei vrijwilliger Del Elsemore, die nog naar hen toe is gezwommen om te kijken of alles goed ging. „Hij is de echte held van de dag.” Onderweg terug naar hun plek vonden ze ook nog Quackers, die aan boord is genomen.