Harde noten bij ’antiprietpraatsessies’ vernieuwing onderwijs

Leden van de commissie boerenverstand Debby Dussel en Joost Hulshof. Ⓒ De Telegraaf

Het is twaalf jaar geleden dat de lesprogramma’s op de scholen in ons land zijn vernieuwd. „Een curriculumherziening is nodig om het onderwijs beter op het huidige tijdsgewricht af te stemmen”, stelde Onderwijsminister Arie Slob onlangs in een Kamerbrief.