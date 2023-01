Jongen (17) broekzakbelt politie tijdens gamen: roept dat hij mensen heeft vermoord

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ VIDEOSTILL

Kentucky - Een gamesessie voor de 17-jarige Elijah Sierocki uit Kentucky liep anders dan verwacht. Terwijl hij nietsvermoedend mensen in het spel aan het vermoorden was en dit ook luidkeels riep, was hij tijdens deze uitspraak aan de lijn met de politie. Hij had namelijk het noodnummer per ongeluk gebeld vanuit zijn broekzak waaardoor de agenten daadwerkelijk dachten dat er sprake was van een moordpartij.