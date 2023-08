Waar is Melania nu Trump vecht voor zijn politieke leven?

Amsterdam - Voor een voormalig model is Melania Trump erg cameraschuw. Nu haar man vecht voor zijn politieke leven en vol gas geeft in zijn campagne is zijn eega vooral onzichtbaar. Dat valt op, zeker in de VS, waar een politieke campagne zonder partner aan je zijde zeer ongebruikelijk is. Maar noch bij een campagne-event of een rechtszaak was Melania aanwezig. De ’waar is Melania’ verhalen duiken steeds vaker op in de Amerikaanse pers.

Melania Trump zou het als haar voornaamste taak zien om haar 17-jarige zoon Barron te helpen bij de keuze voor een universiteit. Ⓒ ANP/HH