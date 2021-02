Britse en Canadese sancties voor generaals Myanmar

Het betreft de minister van Defensie en de minister en onderminister van Binnenlandse Zaken. Er stonden al zestien andere militairen op de Britse sanctielijst. ,,We zijn duidelijk dat we zullen handelen om degenen die mensenrechten schenden verantwoording te laten afleggen”, aldus Raab. ,,We staan achter het Myanmarese volk”.

Bekijk ook: Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

VS en EU

Canada kondigde sancties aan tegen negen militairen, in samenspraak met het VK. De EU heeft strafmaatregelen in voorbereiding. De VS hebben een reeks topmilitairen al sancties opgelegd vanwege de coup op 1 februari. President Joe Biden eist net als veel andere landen dat de militairen de macht onmiddellijk teruggeven aan de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Zij en andere leiders en activisten moeten volgens hen worden vrijgelaten.

In Myanmar werd donderdag in meerdere steden opnieuw massaal gedemonstreerd. Veiligheidstroepen grepen wederom hard in tegen demonstranten. Volgens Londen worden allerlei rechten en vrijheden geschonden.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, India, Japan en Australië riepen de militaire junta donderdag op de weg naar democratie weer in te slaan.