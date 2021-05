Burgemeester bedolven met brieven over anti-abortusbetogers: ’Grondwet niet zomaar opzij te schuiven’

„Deze demonstraties spelen niet alleen bij ons, maar ook in Haarlem, Rotterdam, Almere”, somt burgemeester Schuiling volgens het Dagblad van het Noorden op. „Nu ben ik met mijn collega’s in gesprek: wat gebeurt er precies? En kunnen we een manier vinden waarop mensen gewoon de kliniek binnen kunnen, en dat mensen met heel andere zorgen ook tot hun recht komen?”

In Groningen is onrust ontstaan over een klein groepje christelijke betogers dat op de stoep voor de abortuskliniek aan de Radesingel staat, vrouwen aanspreekt en poogt hen over te halen om hun zwangerschap niet af te breken. Dat ervaren de bezoekers volgens de staf van de kliniek als heel vervelend.

Burgemeester Schuiling kreeg de afgelopen week zo’n 3000 brieven die hem oproepen om een andere plek voor de anti-abortusdemonstraties aan te wijzen, na een oproep van schrijver Minke Haveman. Schuiling waardeert het e-mailbombardement wel, zegt hij. „Dat zoveel mensen zich betrokken voelen, vind ik positief.”

’Indringend’

Hij heeft niet alle brieven gelezen - veel ervan hadden dezelfde standaardtekst - ’maar wel een aantal’, zegt Schuiling. „Ze kwamen uit heel het land. En er zaten indringende, persoonlijke verhalen bij. Van mensen die zelf abortus hadden laten plegen, of van wie een partner of familielid het heeft gedaan.”

Grondwet

De burgemeester begrijpt de oproep, maar toch kan hij niet zomaar de betogers wegsturen, stelt hij. „Daar moeten we echt heel voorzichtig mee zijn. Het recht op betoging staat niet voor niets hoog in de Grondwet. Ik mag een demonstratie alleen beperken als er gevaar is voor de gezondheid, het verkeer of de openbare orde. Ik kan niet zeggen: die Grondwet komt me even niet uit, ik schuif ’m aan de kant.”

Volgende week hoopt Schuiling, na overleg met andere burgemeesters en met de kliniek ’een scherper beeld’ te hebben van de demonstraties. „We zullen met andere steden waar dit speelt een standaardlijn formuleren.”