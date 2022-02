Activiste Russische punkband Pussy Riot gearresteerd

Aljotsjina werd in september veroordeeld omdat ze had opgeroepen tot demonstraties voor een gevangengenomen tegenstander van het regime, Alexei Navalni. Ze ging kort daarna in hongerstaking. De oppositie noemt de acties tegen Aljotsjina en andere activisten politiek gemotiveerd. Ze was in 2012 tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Ze had in een kerk met een zogeheten punkgebed geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.

De Russische machthebbers plaatsten meerdere leden van Pussy Riot onlangs op een lijst van zogenoemde buitenlandse agenten om hen te intimideren en hun invloed te beperken, aldus de oppositie. Mensen en organisaties die worden aangeduid als buitenlandse agenten moeten verantwoorden hoe ze aan hun geld komen en worden regelmatig onder de loep genomen.

Leden van Pussy Riot worden herhaaldelijk gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen. De band zorgt steeds weer opnieuw voor opschudding met spraakmakende acties. Zo renden tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland bandleden het veld op.