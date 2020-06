Verpleeghuis in Maassluis meldt 25 coronabesmettingen

De besmette bewoners worden overgebracht naar de speciale Covid-afdeling in het Marnix Revalidatiecentrum in Vlaardingen. Medewerkers en vrijwilligers die het coronavirus hebben of verschijnselen vertonen die passen bij het virus zijn vrijgesteld van werkzaamheden.

In verband met de besmettingen geldt er sinds woensdag een bezoekstop. „Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing om verspreiding tegen te gaan. Zorg en behandeling wordt voortdurend gecoördineerd door ons Medisch Infectiepreventieteam en wij volgen aangescherpte protocollen in lijn met de adviezen van het RIVM en de GGD. Ook zijn er voldoende beschermingsmiddelen en kennis om deze te gebruiken”, meldt Argos Zorggroep, waaronder De Tweemaster valt.

De GGD voert in samenwerking met De Tweemaster bron- en contactonderzoek uit om meer te weten te komen over de herkomst van de uitbraak.