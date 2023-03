Finse ondernemer Zilliacus wil ManUnited kopen met hulp van fans: ’Geen sjeiks en oligarchen’

De Finse ondernemer wil Manchester United overnemen in een partnerschap met de fans, die ook inspraak krijgen in de besluitvorming van de club. „Mijn bod is gebaseerd op gelijkwaardigheid met de fans”, liet Zilliacus weten. „Geen sjeiks en oligarchen meer die het voetbal controleren.”

De huidige waarde van Manchester United ligt iets onder de 3,9 miljard dollar, zegt Zilliacus in de verklaring. „Als alle supporters meedoen, is dat nog geen zes dollar per persoon. Mijn groep zal de helft financieren van het bedrag dat nodig is om de club over te nemen en zal de fans vragen om via een nieuwe onderneming die hiervoor wordt opgericht deel te nemen voor de andere helft. Als iedereen meedoet is het nog geen drie dollar per persoon.”

Volgens bronnen was de deadline voor partijen om een tweede bod op de club uit te brengen vastgesteld op woensdag 21.00 uur (Britse tijd) en zijn er acht verschillende potentiële investeerders. Maar ook wordt gezegd dat de termijn is verlengd. Een eerste biedingsronde vond vorige maand plaats.

Ratcliffe, de oprichter van het Britse chemieconcern Ineos, liet ook weten dat hij een aangepast bod heeft uitgebracht. Dat bevestigde Ineos aan persbureau AFP. Sjeik Jassim, de voorzitter van de Qatar Islamic Bank en de zoon van een voormalige premier van Qatar, zou volgens AFP ook een tweede bod hebben gedaan.

De Amerikaanse familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van Manchester United. In november vorig jaar maakte de familie bekend een verkoop te overwegen. De meeste clubs uit de Premier League zijn in buitenlandse handen.

Bij Manchester United spelen onder anderen de Nederlanders Wout Weghorst, Donny van de Beek en Tyrell Malacia. Erik ten Hag is de trainer. De club staat in de Premier League momenteel op de derde plaats.