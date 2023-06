Turkse jongen (16) in gevangenis om Hitler-snor op poster Erdogan

Door Maarten van Aalderen

Ⓒ ANP / Anadolu Agency

ISTANBUL - Een 16-jarige middelbare scholier uit de Zuid-Turkse stad Mersin is gearresteerd en naar een jeugdgevangenis gebracht omdat hij met een pen een Hitler-snor had getekend op een verkiezingsposter van president Erdogan. Ook zou hij beledigende teksten over Erdogan op de verkiezingsposter hebben geschreven.