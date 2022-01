Britten maken zich op voor einde aan alle beperkingen

Met het geleidelijk afschaffen van alle beperkende maatregelen maken de Britten zich op voor het einde van de COVID-pandemie. Volgens premier Boris Johnson wordt het tijd om het coronavirus als een griep te behandelen. De laatste beperkende maatregelen kunnen vanaf 23 maart worden opgeheven, maar als het Lagerhuis het zou willen kon dat ook eerder gebeuren, aldus de premier in een verklaring voor het Lagerhuis.

Maatregelen

Al dagen werd gespeculeerd op het beëindigen van de meest verstrekkende maatregelen die nu nog gelden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van vaccin-paspoorten bij nachtclubs en concerten. Maar met het aankondigen van een einde aan alle beperkingen gaan de Britten een stap verder.

De aankondiging is voor een deel het gevolg van de lastige positie van Johnson zelf. Zijn positie staat onder druk omdat de premier en directe medewerkers zich in het verleden niet zouden hebben gehouden aan door hemzelf opgelegde regels. Het afschaffen van de regels is vooral populair bij kritische libertaire Conservatieve Lagerhuisleden.

Vaccin-campagne

Maar Johnson wijst vooral op een succesvolle vaccin-campagne. Hoewel de begin december geuite doelstelling om alle Britse volwassenen voor het einde van dat jaar van een booster-vaccin te voorzien niet werd gehaald, betekende het wel dat de vaccin campagne een enorme impuls kreeg. Bijna tweederde van alle volwassenen, en het leeuwendeel van kwetsbare groepen, heeft nu een boostervaccin gehad.

De aankondiging van het einde van de beperkingen bevestigt ook de wijsheid van de Britse regering om geen verdere beperkende maatregelen rond de Kerst aan te kondigen. Met de snelle stijging van het aantal omicron-besmettingen was de druk wat dat betreft hoog, onder andere van de Labour-oppositie. Ziekenhuizen stonden begin deze maand weliswaar onder grote druk, maar dat is feitelijk iedere winter het geval met de kwetsbare NHS.

Adviseurs

Het is niet helemaal duidelijk of de nu aangekondigde maatregelen gedeeld worden door de wetenschappelijke adviseurs van de regering. Johnson beroept zich altijd op het ‘volgen van de wetenschap’, maar in het verleden heeft hij hun adviezen vaker genegeerd. Oppositiepartij Labour steunt de maatregelen van Johnson op voorwaarde dat ze overeenkomen van nog niet gepubliceerd wetenschappelijk advies.