Wietkwekerij in pand dode incassobaas

Burgemeester Ahmed Marcouch bevestigt de vondst aan De Telegraaf. Het pand is vanwege de vondst van de kwekerij en een wapen per direct gesloten. Cees J. beroofde zich vrijdagnacht van het leven toen de politie in zijn pand aan inval deed. Dit na een onderzoek naar een dode man uit Laren, die die middag was aangetroffen in een auto in Arnhem.

De Telegraaf meldde zaterdagochtend dat J. donderdag aan mensen in zijn omgeving aankondigde dat er vrijdag ’groot nieuws’ kwam over Arnhem. Ook kondigde hij aan dat hij meerdere moorden zou plegen. Tegen één getuige had hij het over drie moorden en bij een andere, een vrouw, sprak hij over vier moorden. Vrijdag werd in Amersfoort eveneens een doodgeschoten man in een auto aangetroffen. De twee moorden en een derde zouden door hem gepleegd zijn.

De politie heeft inmiddels bekendgemaakt dat er inderdaad onderzocht wordt of er een verband is tussen de moorden in Amersfoort en Arnhem en dat er gekeken wordt of er een derde slachtoffer is.