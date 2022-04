Israëlisch leger doodt drie Palestijnen

Het Israëlische leger liet weten dat het meerdere anti-terreuroperaties heeft uitgevoerd op de Westelijke Jordaanoever, waarbij achttien verdachten werden opgepakt. Palestijnen zouden hebben geschoten, maar over slachtoffers in eigen gelederen of bij Palestijnen werd niets gemeld.

De veiligheidssituatie in het gebied is de laatste tijd erg gespannen na vier aanvallen van Palestijnen waarbij in twee weken bij meerdere aanslagen veertien Israëliërs omkwamen. Israël vreest dat het geweld tijdens de vastenmaand ramadan verder oplaait.