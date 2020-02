Zwaargewonde fietser Driebergen blijkt 74-jarige man

Ⓒ Politie.nl

DRIEBERGEN - De politie heeft de identiteit achterhaald van een fietser die na een ongeluk in Driebergen sinds zondagavond in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Dankzij tips van mensen die een foto van de fiets van de gewonde man herkenden, is de politie in contact gekomen met familieleden van de fietser. Hij blijkt een 74-jarige inwoner van Driebergen te zijn.