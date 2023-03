Griekse verdachte in zaak invoer heroïne opgepakt in Bleiswijk

Hij werd toen in Roemenië, in afwachting van zijn proces, tijdelijk in vrijheid gesteld. De man kreeg huisarrest, maar wist het land te ontvluchten en week weer uit naar Nederland.

Een speciaal team dat zoekt naar voortvluchtige verdachten kwam de man vorige week op het spoor. Dat gebeurde nadat er informatie over hem was binnengekomen vanuit Boekarest. Omdat de verdachte mogelijk vuurwapengevaarlijk was, is de aanhouding gedaan door een speciaal team: de Dienst Speciale Interventies (DSI). De verdachte wordt voorgeleid aan de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam, waarna deze over zijn overlevering beslist.