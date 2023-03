Boerenorganisaties verguld met winst BBB: ’Dreun kabinet vraagt om koerswijziging’

Farmer Defence Force (FDF) was duidelijk: „De vlaggen kunnen weer andersom hangen.”

„Een belangrijke winst voor onze boeren en het vitale platteland. Top gedaan Caroline van der Plas”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), in een reactie op de enorme overwinning van BBB.„Kiezers geven het kabinet en daarmee de coalitie een enorme dreun en dat vraagt om een echte koerswijziging met het vinden van draagvlak voor de grote plannen, zoals stikstof”, vervolgt de LTO-voorzitter. De partij van Van der Plas komt waarschijnlijk op 15 zetels uit in de Eerste Kamer en wordt in veel provincies de grootste.

Volgens de LTO heeft de BBB met de uitslag „een aardverschuiving” veroorzaakt. „De samenleving laat zien hoeveel belang ze hecht aan een goede toekomst voor boeren en tuinders in Nederland. Deze uitslag laat zich maar op één manier vertalen: er moet ruimte komen voor realistische doelen en nieuw draagvlak voor het landbouwakkoord en de stikstofaanpak”, stelt Van der Tak. Hij onderstreept dat de LTO als belangenbehartigingsorganisatie „politiek kleurenblind” is. „Wij werken samen met alle partijen. Verschillende onderwerpen kennen verschillende voor- en tegenstanders”, besluit Van der Tak.

Agractie Nederland

Ook voor de boerenactiegroep Agractie Nederland is de winst een duidelijk signaal. Met de monsterzege van BBB maakt Nederland „een ruk naar redelijkheid, en zijn twee stoelpoten van het kabinet weggezaagd”, reageert Agractie Nederland op de verkiezingsuitslagen. „Wanneer de coalitiepartijen hun wonden gelikt hebben en toch willen doorgaan met hun desastreuze plannen richting het Nederlandse platteland zullen wij niet rusten voor de laatste stoelpoten ook weggezaagd zijn”, vervolgt de organisatie.

Agractie hekelde de afgelopen tijd de aanhoudende onduidelijkheid vanuit het kabinet op het gebied van nieuwe stikstofmaatregelen en plannen om boeren verplicht uit te kopen. De organisatie is dus erg tevreden met de overwinning van Caroline van der Plas van BBB: „wij feliciteren BBB met deze enorme prestatie.”

Tekst gaat verder onder de foto

Donderdag kwam Agractie met een ludieke oproep: ,,Hang de vlaggen vanaf vandaag voor een week weer rechtop! Als dank voor de steun van de bevolking. Als uiting dat wij realistische oplossingen willen. Doen jullie mee?”

Farmers Defence Force

Farmers Defence Force (FDF) hebben de burgers gesproken. „Ze hebben laten zien dat ze de boeren ondersteunen en niet de coalitie. De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken”, reageert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) op de monsterzege van BoerBurgerBeweging (BBB). De afgelopen maanden protesteerden boeren tegen het kabinetsbeleid met omgekeerde vlagen. Die kunnen volgens FDF nu dus weer opgehangen worden met de rode baan boven. Voorman Mark van den Oever laat weten dat het voor hem wel maar voor één dag geldt. „Het is symbolisch, vandaag vieren we de overwinning van de BBB. Maar we zijn er nog lang niet, dus morgen gaat hij weer andersom.”

„De houdbaarheid van dit kabinet is voorbij, het zou verstandig zijn als er nu nieuwe verkiezen uitgeschreven gaan worden”, vervolgt ze. Volgens Van Keimpema wordt het alleen maar erger als het kabinet nu „blijft doormodderen.” „Ze moeten zeggen: we hebben de boodschap begrepen, een andere ploeg moet het nu doen.” Zij is blij dat het kabinet de plannen nu niet zomaar meer kan doordrukken, wanneer provincies ’nee’ zeggen.

FDF hield vorige week een grote demonstratie in het Zuiderpark in Den Haag. Die protestactie was niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen.