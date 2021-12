Komende dagen kun je (met verrekijker) komeet Leonard bewonderen

De komeet is de komende dagen zichtbaar in de vroege ochtend, meldt Weeronline. ,,Tot 13 december is de ochtend bij uitstek geschikt, daarna moet je in de avond naar buiten om een glimp van de komeet te zien.’’

Tekst loopt verder onder de tweet.

Blote oog

Astronomen verwachten dat rond 10 december de komeet bij een heldere hemel het beste zichtbaar is. Je moet dan vroeg in de ochtend naar het zuidoosten kijken. Of de komeet ook echt met het blote oog te zien zal zijn, is niet zeker. Weeronline: ,,Komeet Leonard is een diffuus object en daardoor moeilijker zichtbaar dan een vast object.’’

Maar niet getreurd: met de behulp van een verrekijker op een statief of een telescoop maak je bij helder weer een goede kans om de komeet te spotten.

Vanaf 19 december is Leonard in Nederland niet meer te zien.