Meer dan 700 coronapatiënten, maar wel verdere afname besmettingen

Op de verpleegafdelingen liggen 522 patiënten met Covid-19, de uit China overgevlogen ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 26 meer dan zondag.

Op de ic’s liggen in totaal 197 ernstig zieke covidpatiënten, 10 meer dan de voorgaande dag. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis vorig jaar ging het nog om ruim 1400 bezette ic-bedden.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 60 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 21 mensen binnengebracht.

Het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen is in een paar weken tijd verdrievoudigd. Twee maanden geleden lagen er echter nog twee keer zoveel patiënten met corona in het ziekenhuis.

Minder positieve tests

Het aantal nieuwe positieve coronatests is maandag voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen zondag- en maandagochtend zijn er 2136 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in bijna een maand tijd.

Een week geleden werden er op maandag nog 3845 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 8878. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 22.762 positieve tests. Dat zijn er gemiddeld 3252 per dag.

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 118. In Den Haag werden 77 positieve tests geteld en in Almere 74. In Rotterdam en Utrecht kregen respectievelijk 57 en 44 mensen een positieve testuitslag.

De afgelopen 24 uur werd er, voor het eerst in twee weken, geen enkel sterfgeval door corona vastgelegd. Zondag werden er twee sterfgevallen gemeld. Nederland telt tot nog toe zo’n 18.000 coronagerelateerde doden.

Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen deze week afneemt. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests al een tijdje daalt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sprak eerder de verwachting uit dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten deze zomer oploopt tot ongeveer 800.