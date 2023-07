Mallorca gaat ’harde aanpak’ Amsterdam volgen: ’Enige taal die asociale toeristen begrijpen, zijn boetes’

Playa de Palma lijdt onder het gedrag van met name jonge Britse, Duitse en Nederlandse toeristen die in groepen komen, overdag op het strand hangen waar ze al beginnen met drinken en die ’s avonds en ’s nachts op het strand of op straat zich verder ’klem zuipen’. De hoteliers liggen over dit gedrag al langer in de clinch met het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Jaime Martinez Llabrés Playa van Palma (de hoofdstad van Mallorca). In hun ogen wordt er niet hard genoeg opgetreden en verwaarloost het stadsbestuur Playa de Palma op het gebied van veiligheid, netheid en infrastructuur.

’Gebrek aan politieke wil’

De nieuwe voorzitter van de hoteliersvereniging van Playa de Palma, Pedro Marín wil een gesprek hierover met de burgemeester. Volgens hem zijn boetes „de enige taal die asociale toeristen verstaan.” Marín: ’We zullen de burgemeester vragen om dezelfde gemeentelijke regels toe te passen als Amsterdam doet. Daar worden zware boetes opgelegd aan wie op straat alcohol consumeert. Deze gemeente heeft het probleem weten uit te bannen. Wij geloven dat dat hier ook kan, maar er is een gebrek aan politieke wil. Er wordt te veel getolereerd op straat. Daar moet een einde aan komen”, zegt Marín in Spaanse media. Hij noemt het uitdelen van boetes ’dé wettelijke manier om een vorm van toerisme uit te roeien die niemand wil. Het gemeentehuis moet de gemeenteverordening aanpassen zodat het krachtig kan optreden.”

Daarvoor is meer politie nodig. Marín wil dat de politie van Palma een permanent politiebureau krijgt in Playa de Palma. Als de politie daar vervolgens direct boetes uitdeelt als er sprake is van asociaal gedrag en die ook nog eens ter plekke int, zal dat een directe impact hebben op het soort toeristen dat Mallorca aantrekt. Op die manier kan er eindelijk een einde komen aan het slechte imago van Playa de Mallorca, denkt Marín. „Mensen zullen hier niet langer komen om dronken te worden en ons een slecht imago bezorgen. Over twee jaar zou dit probleem opgelost kunnen zijn.”

Kwaliteitstoerisme

Zes jaar geleden richtte de hotelbranche het merk ’Palma Beach’ op. Hiermee moest het eiland kwaliteitstoerisme aantrekken in plaats van de ’zuiptoeristen’ die overlast veroorzaken en ook weinig geld in het laatje brengen. Maar dit heeft nog weinig resultaat gehad.

Amsterdam nam het afgelopen jaar een aantal extra maatregelen tegen overlast van toeristen. Zo is er in sommige gebieden een blowverbod ingesteld en zijn sluitingstijden vervroegd. Afgelopen maart begon Amsterdam een online campagne om feestvierders te ontmoedigen naar de stad te komen.