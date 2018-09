CDA: sisverbod in alle gemeenten

Dat zijn punten uit het landelijk veiligheidsplan van het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De christendemocraten zien ook rol voor gemeenten in het bestrijden van de onderwereld. Zo zouden er lokaal uitstap-programma’s moeten komen voor mensen die een criminele bende willen verlaten. De inwoners van de gemeente zouden ook meer kunnen zien van de strijd tegen misdaad, vindt het CDA. „Geef in beslag genomen goederen terug aan de buurt”, is een van de punten uit het plan.