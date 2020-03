Is ic-apparatuur te laat besteld?

Dat zei Philips-topman Van Houten in televisieprogramma Op1. De grote vraag is of die actie te laat is geweest. „Dat is een terechte vraag die ik woensdag ook aan de minister ga stellen”, zegt VVD-Kamerlid Veldman. De liberaal wil een overzicht van welke aanvragen wanneer bij welke partij zijn gedaan. Hij noemt het ’te kort door de bocht’ om naar aanleiding van het verhaal van de Philips-topman al te stellen dat het kabinet te laat heeft gehandeld.

’Ongelooflijk’

PVV-leider Wilders stelt nu wel al dat de actie te laat is geweest. „Twee weken geleden pas? Waarom pas zo laat? Echt ongelooflijk en veel te laat.” Het CDA beraadt zich nog op een reactie en verwijst naar het debat woensdag over de coronacrisis. CDA-Kamerlid Van den Berg wil daar niet op vooruitlopen.

SP-Kamerlid Hijink zegt dat zijn partij veel vragen heeft gehad over de opmerking van Van Houten. Hij wil daar zelf zo snel mogelijk antwoord op krijgen. Zo wil hij weten of er met andere leveranciers eerder contact is geweest, wanneer vanuit ziekenhuizen het signaal kwam dat opschalen nodig was en of er op basis van de ontwikkelingen in Italië niet eerder een inschatting kon worden gemaakt. „En minstens zo belangrijk: wat gebeurt er nu om de tekorten op te lossen nu opgeschaald moet worden naar 2500 ic-bedden?”

Het ministerie van Volksgezondheid is om opheldering gevraagd, maar kon maandagavond nog niet reageren op de vragen.

Philips-topman Van Houten wilde in de tv-uitzending niet zeggen of Nederland ’te laat’ was. Wel zei hij: „Ik denk dat heel de wereld niet scherp genoeg naar China heeft gekeken. Men dacht dat het wel mee zou vallen.” In China zijn begin dit jaar veel beademingsapparaten geleverd. Daarna volgde een grote vraag uit Italië. „En toen was de voorraad op.”

Afgelopen zaterdag heeft Philips overigens nog honderd beademingsapparaten aan ons land geleverd. Er zijn er duizend besteld. Het bedrijf probeert de bouw van nieuwe machines te versnellen. De beademingsapparaten zijn hard nodig op de vollopende ic-afdelingen van ziekenhuizen.

Persoonlijk

„Half april liggen er mogelijk 2500 coronapatiënten op de ic”, zei Jacco Wallinga van het RIVM zondag nog. Van Houten zegt ’slapeloze nachten’ te hebben van de crisis. „Niet alleen ik, maar ook de medewerkers die dit produceren. Die voelen dit persoonlijk. De mensen die dit uitleveren, weten dat er levens van afhangen. Dat is echt heel belangrijk.”

