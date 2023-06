Nederlandse frietbakkers na raketaanval ongedeerd: bus wél zwaar beschadigd

,,We hebben erg veel geluk gehad”, zegt Franky. ,,We hebben wat krassen, maar verder zijn we ongedeerd. Gelukkig is de frietkar ook onbeschadigd gebleven, maar de bus met koeling is er helaas niet zo goed vanaf gekomen.”

Op beelden van de video is te zien dat het dashboard van de bus helemaal los is gekomen. Ook de voorruit zit vol barsten en Franky kan er tijdens het rijden nauwelijks nog doorheen kijken. op de grond van de bus liggen overal losse onderdeeltjes en de koplampen zijn zwaar beschadigd. ,,De zijdeur is ontzet en ingedeukt”, somt Franky van Hintum verder de beschadingen aan de bus op. ,,Hoe het dak er aan toe is, heb ik nog niet gezien, maar gelukkig gaat de achterdeur wel open. We hebben onze spullen die we over hadden er maar gewoon ingegooid.”