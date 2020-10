Buitenlandse Zaken zet deze 9 landen op code oranje

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - Het reisadvies voor België, Frankrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Hongerije, Oostenrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is op advies van het RIVM gewijzigd van geel naar oranje. Dat betekent dat mensen alleen naar die landen mogen reizen als dat noodzakelijk is en bij terugkeer tien dagen in quarantaine moeten.