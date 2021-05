LIVE | Nederlands medisch team eind deze week naar Suriname

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

7.02 - Nederlands medisch team eind deze week naar Suriname

Als alles volgens planning verloopt, zal eind deze week een eerste team van intensive care-dokters, zaalartsen en verpleegkundigen uit Nederland in Suriname arriveren. Later zullen ook medische verbruiksartikelen en vaccins gestuurd worden. Dat maakte minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maandagochtend (Nederlandse tijd) bekend tijdens een persconferentie.

De minister zei erg blij te zijn dat de IC-specialisten zo snel al naar Suriname kunnen komen. De hulp is hard nodig nu het aantal besmettingen in het land hard blijft groeien. Zondag was er weer sprake van een nieuw recordaantal besmettingen, namelijk 249. Het aantal positief geteste mensen dat in isolatie is geplaatst staat nu op 1474. Het dodental staat op 292, zo blijkt uit de laatste Covid-19 cijfers.

Vanaf maandagochtend geldt in Suriname code zwart in ziekenhuizen en code paars in het hele land. Dit zijn de hoogste risiconiveaus. Volgens president Chan Santokhi is de Covid-situatie niet meer houdbaar. Zo grijpt de Braziliaanse variant, ook wel de Manaus-variant, flink om zich heen. Vanwege de situatie geldt de komende tweeënhalve week een totale lockdown in het land. Het afkondigen van code zwart betekent volgens Santokhi dat de ziekenhuizen helemaal anders zullen worden ingericht en dat alle hulp gericht is op de Covid-patiënten. Hiervoor is ruim een miljoen euro uitgetrokken.

Wegens de lockdown mogen alleen supermarkten, bakkerijen, slagerijen en bouwzaken op maandag, woensdag en vrijdag open. Alleen mensen van achttien jaar en ouder mogen de winkel in, met niet meer dan tien personen tegelijk. Ook de grensbewaking in het oosten en het westen van het land wordt verscherpt. Hiermee moeten illegale bezoekers die mogelijk voor besmettingen zorgen buiten worden gehouden.

6.40 - Geen leeftijdsgrens meer voor vaccin in Frankrijk

In Frankrijk geldt vanaf maandag geen leeftijdsgrens meer voor volwassenen voor het ontvangen van een vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft premier Jean Castex eerder deze maand bekendgemaakt. Alle inwoners van achttien jaar of ouder komen voortaan in aanmerking voor een vaccin.

De opening van de vaccinatie voor alle volwassenen vindt twee weken eerder plaats dan verwacht. Oorspronkelijk was deze pas gepland voor half juni, maar volgens de premier is Frankrijk meer dan ooit op de goede weg.

6.30 - Deel middelbare scholieren mag weer elke dag naar school

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open, voor het eerst in bijna een halfjaar tijd. De scholen moesten half december noodgedwongen hun deuren sluiten voor de meeste leerlingen. Ze stapten over op online-onderwijs. Sinds 1 maart mochten leerlingen weer minimaal één dag per week fysiek naar school. Nu mogen ze weer elke dag. In de eerste week hebben scholen nog de keuze, vanaf volgende week maandag zijn ze verplicht om weer volledig open te zijn.

"Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn", vindt minister Arie Slob. Onder het personeel bestaat echter onrust, zeker omdat nog niet alle docenten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wees er vorige week op dat het oncontroleerbaar is of scholieren zich wel preventief testen op het virus, zoals de bedoeling is.