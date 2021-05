LIVE | Zonder afspraak Pfizer-vaccin halen in Londen: ellenlange rijen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

22.30 - Curaçao gaat weer stap verder met versoepelingen

Curaçao versoepelt vanaf woensdag 2 juni verschillende coronamaatregelen. Zo gaat de avondklok niet langer om 23.00 uur in maar om 01.00 uur ’s nachts. Hij blijft gelden tot 04.30 uur ’s ochtends. Dat betekent dat uitgaansgelegenheden, die daarvoor toestemming hebben, open mogen blijven tot middernacht.

Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath maandagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt. Hij had vorige week al aangekondigd dat het eiland verder zou gaan met versoepelen. „Dat doen we gebaseerd op recente cijfers, na grondige overwegingen en stap voor stap. Zodat we niet later opnieuw maatregelen moeten herinvoeren.”

Maatregelen over het maximale aantal gasten voor restaurants, winkels en losse eettentjes op straat worden versoepeld. Op veel gebieden keert Curaçao terug naar de situatie van voor de coronapandemie, maar Rhuggenaath benadrukt het belang van sociale afstand, het wassen van handen en het vermijden van grote gezelschappen.

Ook maakte de minister-president bekend dat ingezetenen van Curaçao, die twee keer zijn gevaccineerd, geen PCR-test meer hoeven te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen naar Curaçao. Dat geldt nog wel voor toeristen.

22.01 - Peru stelt coronadodental drastisch naar boven bij

In Peru zijn veel meer mensen overleden aan het coronavirus dan de regering had gerapporteerd. Het zijn er meer dan 180.000, een kleine verdrievoudiging van ruim 69.000 sterfgevallen die tot nu toe in de boeken stonden.

De regering in Lima maakte de aanpassing op advies van een panel van nationale en internationale deskundigen, zei premier Violeta Bermudez. Het land van ruim 32 miljoen inwoners haalt daarmee bevolkingsrijkere landen als Colombia en Argentinië in, en komt in de richting van het nog grotere Mexico.

21.30 - Zonder afspraak Pfizer-vaccin halen in Londen: ellenlange rijen

In Londen is maandag in een groot rugbystadion een massavaccinatie-evenement gaande. Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan zonder afspraak het stadion binnenwandelen en een Pfizer-prik halen. Naar verwachting worden er op één dag 15.000 prikken gezet.

De autoriteiten hebben mensen maandagochtend opgeroepen massaal naar het stadion te komen, omdat er nog voldoende prikken beschikbaar zouden zijn. Tijdens het hoogtepunt van de drukte bij het stadion stonden er ellenlange rijen wachtenden. Maar voor anderen verliep het halen van het vaccin vliegensvlug. „Dit is ideaal. Binnen een half uurtje stond ik weer buiten”, meldt één van de gevaccineerden in Britse media.

Later op de dag werd volgens Daily Mail de belangstelling zo groot, dat mensen weggestuurd moesten worden.

Het vaccinatie-event werd georganiseerd nadat recentelijk in de regio het aantal coronabesmettingen weer steeg. De Indiase variant zou de boosdoener kunnen zijn, waarschuwde de Britse premier Boris Johnson.

20.38 - Franse president ingeënt met coronavaccin

Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte hebben maandag een coronavaccin toegediend gekregen. Welk soort het was maakte de Franse president niet bekend.

De 43-jarige Macron liep in december een coronabesmetting op. Hij riep iedereen op zich ook te laten vaccineren, „net als 25 miljoen Fransen.” Frankrijk stelde zijn vaccinprogramma maandag open voor alle leeftijden.

Mark Rutte werd maandag ook gevaccineerd. De 54-jarige premier kreeg het Janssen-vaccin. De Duitse bondskanselier Angela Merkel (66) liet vorige maand wel weten welk vaccin zij kreeg, namelijk dat van AstraZeneca dat in Duitsland uit voorzorg alleen aan 60-plussers wordt toegediend.

19.48 - Meeste theaters en podia redden 5 juni niet

Theaters en podia mogen vanaf 5 juni weer open, maar meer dan de helft heeft tegen die tijd nog geen live-voorstelling of optreden geprogrammeerd. Dat zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. Ook voor de poppodia is 5 juni waarschijnlijk te snel om de zalen te kunnen vullen, aldus Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

Vrijdag werd tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen bekendgemaakt dat onder meer theaters, bioscopen en muziekpodia vanaf 5 juni weer gedeeltelijk open mogen. Maar dat betekent niet dat er nu in alle theaters en zalen weer iets te zien is, zegt Van der Ham. „Verwacht geen hausse van premières op 5 juni. Dat kan wel bij de bioscopen, daar liggen de films al weken klaar op de plank. Maar voor theaters moet het eerst even opbouwen.” Van der Ham verwacht dat het pas eind juni losbarst.

Volgens Schans geldt deze extra schakeltijd ook voor de meeste poppodia. „Eerst werd er gekoerst op 9 juni versoepelingen, en vier dagen eerder maakt ook niet zo heel veel uit. We hebben hoe dan ook tijd nodig om te kunnen schakelen.” Hij verwacht dat meer dan de helft van de Nederlandse poppodia de eerste periode nog weinig te programmeren heeft. „Er was en is nog steeds weinig perspectief. Bovendien zijn veel aangekondigde data aan verandering onderhevig gebleken. Dus we blijven altijd voorzichtig.”

18.40 - WHO gaat coronavarianten aanduiden met Griekse letter

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat varianten van het coronavirus aanduiden met letters uit Griekse alfabet, zodat ze niet worden vernoemd naar de landen of gebieden waar een mutatie voor het eerst is vastgesteld. Dat kan namelijk als stigmatiserend worden ervaren, zoals bijvoorbeeld de Indiase regering duidelijk heeft gemaakt. Een land is mogelijk sneller bereid een nieuw ontdekte variant te rapporteren als die niet de naam van dat land krijgt.

De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant worden voortaan aangeduid met respectievelijk Alpha, Beta, Gamma en Delta. Toekomstige zorgelijke of belangwekkende mutaties krijgen een andere letter. Een en ander moet ook de publieke discussie eenvoudiger maken. Op de WHO-website komen de namen van de varianten te staan. Als de 24 Griekse letters zijn gebruikt wordt iets anders bedacht.

De wetenschappelijke aanduidingen - de Britse variant heet bijvoorbeeld B.1.1.7 -worden gehandhaafd. De werkgroep die het ’letterbesluit’ nam is een paar maanden aan het werk geweest. Bijvoorbeeld de namen van Griekse goden zijn verworpen als naamgever van de coronavarianten.

18.14 - Geen enkele coronapatiënt hoefde te worden verplaatst

Ziekenhuizen hoefden in de afgelopen 24 uur geen enkele coronapatiënt over te laten brengen naar een ander deel van het land. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen dagen waren ook al nauwelijks coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s. Op zondag meldde het LCPS drie verplaatsingen, op vrijdag en zaterdag één. De regio’s konden de zorg voor de patiënten zelf afhandelen.

De laatste keer dat het LCPS niemand verplaatste, was op 8 en 9 februari. Toen besloot het centrum om alle coronapatiënten binnen te houden vanwege extreem winterweer. Helikopters konden niet vliegen en de speciale corona-ambulances en -bussen konden de weg niet op.

Ⓒ EPA

De coronadruk op de ziekenhuizen wordt met de dag minder. In een maand tijd is het totale aantal opgenomen coronapatiënten ongeveer gehalveerd, van 2706 op 30 april naar 1327 op maandag. Dat blijft voorlopig ook dalen, want steeds minder coronapatiënten belanden in een ziekenhuis. Afgelopen etmaal zijn 65 nieuwe patiënten opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het LCPS begon met het delen van die gegevens. Doordat de ziekenhuizen minder coronapatiënten hoeven te behandelen, komen er bedden, artsen en verpleegkundigen vrij voor mensen met andere aandoeningen. Daardoor kan die reguliere zorg, die de afgelopen maanden was teruggeschroefd, worden opgevoerd en kan de zorg beginnen met het inhalen van de achterstanden.

17.49 - Brussel keurt Pfizer-vaccin voor twaalfjarigen goed

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech mag in het vervolg ook aan twaalfjarigen worden toegediend. De Europese Commissie volgt het positieve advies dat de Europese toezichthouder vrijdag al gaf.

Het vaccin, dat door tegenslag bij concurrenten steeds belangrijker is geworden voor de Europese Unie, was al goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde vrijdag dat het ook voor jongeren vanaf twaalf veilig is.

Het is voor het eerst dat een coronavaccin voor deze leeftijdsgroep mag worden gebruikt. Jongeren worden doorgaans niet ernstig ziek van het coronavirus. Maar ze ontmoeten vaak veel mensen en kunnen het virus daardoor wel veel doorgeven. Deskundigen dringen daardoor inmiddels meer op het inenten van jongeren aan.

„Lidstaten kunnen er nu voor kiezen om hun inentingscampagne uit te breiden naar jongeren”, twittert Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid). Duitsland heeft al aangekondigd volgende week te willen beginnen met het prikken van kwetsbare kinderen van twaalf jaar en ouder. Of Nederland er nu ook mee aan de slag gaat, heeft het kabinet nog niet besloten. De Gezondheidsraad werkt aan een advies daarover.

Alleen jongeren van zestien en zeventien jaar die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen komen vooralsnog in Nederland in aanmerking voor vaccinatie.

16.13 - Hugo de Jonge krijgt vrijdag vaccin

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge krijgt vrijdagochtend zijn eerste inenting tegen corona. Welk vaccin hij krijgt, weet hij nog niet, zei hij na afloop van een overleg met een aantal ministers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus.

De Jonge is uitgenodigd omdat mensen uit zijn geboortejaar (1977) voor een prik aan de beurt zijn. De bewindsman zei waarschijnlijk het vaccin van Pfizer te krijgen, maar moet net als iedereen „prikken wat de pot schaft”, zo zei hij. Eerder op de dag werd demissionair minister-president Mark Rutte (geboren in 1967) ingeënt met het Janssen-vaccin.

De beschikbare vaccins zijn eerst verdeeld onder mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus. De rest van de vaccins wordt toegediend op volgorde van het geboortejaar. Maandag waren de jongste mensen die een afspraak konden maken geboren in 1980.

Het vaccinatietempo is snel opgelopen: de laatste week konden iedere dag één of twee nieuwe geboortejaren hun afspraak inplannen. Toch loopt het eerste grote vaccinatieprogramma noodgedwongen iets langer door dan voorzien.

Door leveringsproblemen met de vaccins van Janssen zal het nu twee weken langer duren voordat iedereen die wil zijn eerste prik heeft gehad. Dat moment staat nu op de kalender voor halverwege juli. De verwachting is dat vanaf september de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden omdat dan iedereen haar of zijn eventuele tweede prik heeft gekregen.

14.22 - Europese Commissie: geen quarantaine voor kinderen ingeënte toerist

Als EU-landen ouders op vakantie niet vragen in quarantaine te gaan, moeten ze dat ook bij meereizende kinderen niet doen, vindt de Europese Commissie. Kinderen van ouders met een Europees coronareiscertificaat, die dus zijn ingeënt, negatief hebben getest of zijn beschermd door een eerdere coronabesmetting, moeten zo onbekommerd op vakantie kunnen.

Van kinderen jonger dan 6 jaar zouden EU-landen ook niet moeten vragen een coronatest te ondergaan, staat in een nieuwe aanbeveling aan de lidstaten. Een PCR-test is voor zulke jonge kinderen geen pretje. De voorstellen zijn bedoeld „om de eenheid van het gezin te waarborgen.”

Het is tijd om de beperkingen op het reizen te versoepelen, vindt de Europese Commissie. De komst van het Europese coronareiscertificaat, een QR-code die toont of de houder is ingeënt, negatief getest of beschermd door een eerdere coronabesmetting, maakt dat volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders verantwoord.

Veel EU-landen streven ernaar dat hun volwassen inwoners aan het begin van de zomer minstens één prik hebben gekregen. Maar jongeren zijn veelal pas later aan de beurt.

De lidstaten gaan zelf over wie ze willen toelaten en welke beperkingen ze al dan niet opleggen. De commissie wil dat ze burgers die volledig zijn ingeënt en daardoor een coronacertificaat hebben, ontslaan van quarantaine en coronatests. Wie nog maar één prik heeft gehad, kan nog wel om een test worden gevraagd. Maar landen kunnen er ook voor kiezen dat één dosis volstaat.

Brussel is in gesprek met de Verenigde Staten en andere landen over de wederzijdse erkenning van coronareisbewijzen, zodat Amerikaanse toeristen weer naar Europa kunnen en omgekeerd. Maar de VS lijken vooralsnog niet van plan een landelijke coronacertificaat in te voeren.

13.05 - Nederlands vaccinatietempo op Europees gemiddelde

De vaccinatie van de Nederlandse bevolking tegen het coronavirus verloopt zo snel als het Europees gemiddelde. Dat valt op te maken uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Volgens de laatste gegevens die de instantie heeft verwerkt, heeft 44,1 procent van de EU-burgers inmiddels ten minste één beschermende prik gekregen. Nederland zat daar met 44,9 procent een fractie boven.

Op de ranglijst van de instantie staat Nederland op de tiende plaats van de 27 EU-landen. Daarbij moet worden aangetekend dat de percentages heel dicht bij elkaar liggen. Zo staat Cyprus met 49,1 procent al op de vierde plaats.

In het ECDC-overzicht zijn bovendien de laatste meldingen nog niet meegenomen. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid zijn ruim 9,2 miljoen vaccindoses toegediend. Op de ECDC-site stond de teller voor Nederland maandag nog op ruim 8,8 miljoen. Het overzicht kan met zulke kleine marges dus snel achterhaald zijn.

Het kleine Malta gaat in de EU aan kop met 63,6 procent. Daarna volgt Hongarije, dat op eigen houtje Russische en Chinese vaccins heeft goedgekeurd die in de rest van de EU niet zijn toegelaten. Mede dankzij die aanvoer is in Hongarije nu 61,7 procent van de 18-plussers al minimaal een keer gevaccineerd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werkt sinds maart aan een beoordeling van het Russische Sputnik V. Finland staat op plaats drie met 53 procent.

Na nummer vier Cyprus volgen heel dicht op elkaar Oostenrijk, België, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Luxemburg en Spanje. Het verschil tussen deze landen bedraagt minder dan 5 procentpunt. Wanneer wordt gekeken naar het absolute aantal toegediende eerste doses, staat Nederland op plaats zes en Duitsland, dat ook verreweg de meeste inwoners heeft van de EU, op plaats één.

De grootste achterblijver is Bulgarije, waar volgens het ECDC-overzicht slechts 13,9 procent van de bevolking een eerste prik tegen het virus heeft gekregen. Roemenië is voorlaatste met 26,4 procent. Eén op de vijf EU-burgers is inmiddels volledig gevaccineerd. Dat wil voor de meeste vaccins zeggen dat ze twee prikken hebben ontvangen. Alleen bij het vaccin van Janssen volstaat één dosis.

12.13 - Eerste mensen uit de jaren 80 kunnen afspraak coronaprik maken

Mensen die in 1979 en 1980 zijn geboren, kunnen vanaf maandag een afspraak maken voor hun coronaprik. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna. Binnenkort krijgen ze een brief met uitnodiging, maar ze kunnen nu al een afspraak online inplannen.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien. In totaal zijn ruim 420.000 mensen geboren in 1979 en 1980, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het tempo van vaccineren gaat nog steeds omhoog, hoewel het een paar weken langer dan gepland zal duren om iedereen een eerste prik te geven. Vorige week waren mensen uit 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 en 1978 uitgenodigd om een afspraak te maken.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Tot nu toe zijn in ons land zo’n 9,2 miljoen prikken gezet, aldus het coronadashboard van de overheid. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken.

11.33 - China grijpt in na opduiken Indiase coronavariant in Guangdong

De Chinese autoriteiten hebben strenge maatregelen afgekondigd nadat de Indiase coronavariant is opgedoken in Guangdong, met circa 100 miljoen inwoners de bevolkingsrijkste provincie van China. Door reisbeperkingen op te leggen en inwoners massaal te testen wordt geprobeerd verdere verspreiding tegen te gaan.

Reizigers die provinciehoofdstad Guangzhou verlaten moeten een negatieve coronatest laten zien. De autoriteiten laten in die circa 15 miljoen inwoners tellende metropool complete stadsdistricten testen op het virus. De nabijgelegen internationale luchthaven Baiyun annuleerde honderden vluchten. In steden als Foshan en Shenzhen is eveneens besloten tot grootschalige testacties.

China maakte maandag melding van twintig lokale coronabesmettingen, het hoogste aantal in maanden. Die waren allemaal vastgesteld in Guangdong.

09.32 - Eilandstaat Palau stelt eerste coronabesmetting vast

De afgelegen eilandstaat Palau heeft voor het eerst een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Volgens de autoriteiten is er geen kans dat iemand anders geïnfecteerd raakt, omdat het om een oude besmetting zou gaan.

Het eiland in de Grote Oceaan is er tot nu toe in geslaagd het coronavirus te weren door de grenzen ruim een jaar geleden te sluiten. Geen van de 21.000 inwoners raakte daardoor besmet. Palau had tot begin mei korte tijd een reisbubbel met Taiwan.

Een in mei gearriveerde reiziger is positief getest op het coronavirus. Volgens de autoriteiten was deze persoon eerder al drie keer negatief getest. Dat was voor vertrek naar Palau en op eiland twee keer tijdens de verplichte quarantaine van twee weken.

Hoewel de reiziger in isolatie is geplaatst, denken de autoriteiten niet dat deze persoon besmettelijk is. „Uit verdere testen komt naar voren dat dit om een oude besmetting gaat”, staat in een verklaring. De persoon zou waarschijnlijk in januari al besmet zijn geraakt.

09.12 - Weer nieuwe coronabesmettingen in Australische staat Victoria

De coronacluster in de Australische staat Victoria blijft groeien. Het aantal besmettingen is in 24 uur met 11 toegenomen tot 51. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de op een na dichtstbevolkte staat van het land de komende dagen kan verergeren.

Er geldt sinds vrijdag een zevendaagse lockdown in Victoria. Honderden locaties zijn aangewezen als risicogebied omdat ze zijn bezocht door besmette personen. Afhankelijk van de situatie moeten andere bezoekers van die locaties, bijvoorbeeld supermarkten, sportscholen en bioscopen, in quarantaine of zich laten testen.

Vicepremier James Merlino van Victoria zegt dat de situatie „ongelooflijk ernstig” is en dat de komende dagen kritiek zullen zijn. Hij waarschuwt dat het aantal besmettingen in de zuidoostelijke staat kan toenemen voordat de situatie verbetert.

Twee medewerkers en een bewoner van een verpleeghuis voor ouderen zijn positief getest op het coronavirus. De autoriteiten vrezen dat dit soort tehuizen zwaar worden getroffen door Covid-19.

Victoria voerde vorig jaar een van de zwaarste en langste lockdowns ter wereld in tijdens een tweede besmettingsgolf. In de staat overleden toen meer dan achthonderd mensen, met name oudere bewoners van verpleeghuizen. Dat is 90 procent van alle Australische coronadoden sinds het begin van de pandemie.

7.02 - Nederlands medisch team eind deze week naar Suriname

Ⓒ EPA

Als alles volgens planning verloopt, zal eind deze week een eerste team van intensive care-dokters, zaalartsen en verpleegkundigen uit Nederland in Suriname arriveren. Later zullen ook medische verbruiksartikelen en vaccins gestuurd worden. Dat maakte minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maandagochtend (Nederlandse tijd) bekend tijdens een persconferentie.

De minister zei erg blij te zijn dat de IC-specialisten zo snel al naar Suriname kunnen komen. De hulp is hard nodig nu het aantal besmettingen in het land hard blijft groeien. Zondag was er weer sprake van een nieuw recordaantal besmettingen, namelijk 249. Het aantal positief geteste mensen dat in isolatie is geplaatst staat nu op 1474. Het dodental staat op 292, zo blijkt uit de laatste Covid-19 cijfers.

Vanaf maandagochtend geldt in Suriname code zwart in ziekenhuizen en code paars in het hele land. Dit zijn de hoogste risiconiveaus. Volgens president Chan Santokhi is de Covid-situatie niet meer houdbaar. Zo grijpt de Braziliaanse variant, ook wel de Manaus-variant, flink om zich heen. Vanwege de situatie geldt de komende tweeënhalve week een totale lockdown in het land. Het afkondigen van code zwart betekent volgens Santokhi dat de ziekenhuizen helemaal anders zullen worden ingericht en dat alle hulp gericht is op de Covid-patiënten. Hiervoor is ruim een miljoen euro uitgetrokken.

Wegens de lockdown mogen alleen supermarkten, bakkerijen, slagerijen en bouwzaken op maandag, woensdag en vrijdag open. Alleen mensen van achttien jaar en ouder mogen de winkel in, met niet meer dan tien personen tegelijk. Ook de grensbewaking in het oosten en het westen van het land wordt verscherpt. Hiermee moeten illegale bezoekers die mogelijk voor besmettingen zorgen buiten worden gehouden.

6.40 - Geen leeftijdsgrens meer voor vaccin in Frankrijk

In Frankrijk geldt vanaf maandag geen leeftijdsgrens meer voor volwassenen voor het ontvangen van een vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft premier Jean Castex eerder deze maand bekendgemaakt. Alle inwoners van achttien jaar of ouder komen voortaan in aanmerking voor een vaccin.

De opening van de vaccinatie voor alle volwassenen vindt twee weken eerder plaats dan verwacht. Oorspronkelijk was deze pas gepland voor half juni, maar volgens de premier is Frankrijk meer dan ooit op de goede weg.

6.30 - Deel middelbare scholieren mag weer elke dag naar school

Een deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open, voor het eerst in bijna een halfjaar tijd. De scholen moesten half december noodgedwongen hun deuren sluiten voor de meeste leerlingen. Ze stapten over op online-onderwijs. Sinds 1 maart mochten leerlingen weer minimaal één dag per week fysiek naar school. Nu mogen ze weer elke dag. In de eerste week hebben scholen nog de keuze, vanaf volgende week maandag zijn ze verplicht om weer volledig open te zijn.

„Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn”, vindt minister Arie Slob. Onder het personeel bestaat echter onrust, zeker omdat nog niet alle docenten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wees er vorige week op dat het oncontroleerbaar is of scholieren zich wel preventief testen op het virus, zoals de bedoeling is.