Zaak vergismoord Djordy Latumahina vandaag van start

De voormalige dj Latumahina werd 8 oktober 2016 doodgeschoten in de parkeergarage Wilhelminaplein, onder zijn appartement in Nieuw-West. Het had alle schijn van een criminele afrekening. De 31-jarige vader van een peuterdochter had echter niks met dat milieu te maken. Een drugshandelaar, die in hetzelfde complex woonde, reed ook in een zwarte mini. Waarschijnlijk was hij het eigenlijke doelwit.

Honderden vrienden en kennissen kwamen anderhalve week na de schietpartij afscheid nemen in club Bitterzoet. De meesten waren compleet in shock over de gewelddadige wijze waarop Djordy Latumahina uit het leven was genomen.

Schok

Bij de hulpdiensten was de schok ook groot. Zij troffen in de parkeergarage naast Latumahina zijn vriendin zwaargewond aan. Met man en macht werd gevochten voor haar leven. Met politie-escorte en gillende sirenes werd zij bij het ziekenhuis afgeleverd, waar artsen haar redden met een urenlange operatie. Wonderwel bleef het 2-jarige dochtertje van het stel ongedeerd.

De politie kende in de zoektocht naar de daders een geluk: drie van de uiteindelijk zeven verdachten kregen pech onderweg met de vluchtauto. Vlakbij de McDonald’s in Hoofddorp werden zij haarscherp op camerabeeld vastgelegd. Met dat aanknopingspunt heeft de recherche de afgelopen anderhalf jaar in kaart gebracht wat er in de weken voor de 8e oktober werd bekokstoofd.

Pas onlangs werd de laatste verdachte, een kale blanke man, aangehouden. De politie verdenkt hem ervan een van de schutters te zijn. Deze Tony D. is al een keer verschenen voor de rechters. Hij beweert niets met de zaak te maken te hebben.

Molukse motorbende

De aanhouding van D. kwam op bijzondere wijze tot stand. Twee agenten deden alsof zij tot een Molukse motorbende behoorden en gingen naar D.’s vrouw. Zij maakten duidelijk dat zij de man zochten, die in oktober 2016 in hun Jetta reed. Die auto zou ook zijn gebruikt bij de ‘moord op hun broeder’. Latumahina had overigens ook helemaal niks met motorbendes. Het effect was wel dat Tony D. zich gelijk meldde bij de politie.

In de tussentijdse zittingen maakten de advocaten al duidelijk dat zij zich niet kunnen vinden in deze opsporingsmethoden van de politie. Wat de rechters vinden, zal blijken.