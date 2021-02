Premium Binnenland

Langzame inhaalslag vaccinaties: Nederland nadert Frankrijk en Oostenrijk

Vaccineren blijft de belangrijkste troef om uit de coronacrisis te komen. Liggen we op schema en verloopt alles wel goed? Elke week geeft De Telegraaf een update over de stand van zaken binnen het vaccinatieprogramma. Deze keer: hoe we in een rommelige week langzaam een inhaalslag aan het maken zijn...