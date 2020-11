Euforie op links na overwinning Biden: ’Go Joe! Go Kamala!’

D66-fractievoorzitter Rob Jetten is verheugd over de overwinning van Biden en Kamala Harris, laat hij weten op Twitter.

De eerste reactie vanuit het kabinet is van minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, al doet ze dat in haar hoedanigheid als D66-lijsttrekker. „Eindelijk,” verzucht Kaag op Twitter. „Het land kan helen op weg naar de toekomst.”

Ook GL-leider Jesse Klaver is lyrisch over Bidens overwinning. „YESSS Joe Biden president!,” schrijft hij op Twitter. PvdA-leider Lodewijk Asscher deelt een video van Van Jones, een Amerikaanse commentator, die in tranen uitbarst en schrijft: „Politiek doet ertoe.”