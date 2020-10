Eerder doodverklaarde vrouw (20) alsnog overleden: ’Deze keer komt ze niet terug’

Timesha Beauchamp overleed afgelopen zondag in het Children's Hospital in de Amerikaanse miljoenenstad Detroit, bevestigde een advocaat van de famlie in Amerikaanse media.

Op 23 augustus werd Timesha, die leed aan een hersenbeschadiging, bewusteloos gevonden in haar huis in Southfield, Michigan. Medici reanimeerden haar gedurende 30 minuten, maar dat zou zonder succes zijn geweest. Ze lag vervolgens twee uur levend in een lijkzak. Een arts verklaarde haar dood, waarna het lichaam - zonder post-mortem onderzoek - werd vrijgegeven aan de familie. Een uur later werd tot ieders verbijstering duidelijk dat ze nog in leven was. Sinds die tijd lag ze in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar ze nu aan het hersenletsel is overleden.

De familie claimt een schadebedrag van bijna 40 miljoen euro bij de stad Southfield en de vier medici die haar in haar woning holpen. Volgens de advocaat van de familie was de schade beperkt gebleven als Timesha op tijd extra zuurstof toegediend had gekregen.

De lokale autoriteiten onderzoeken of er mogelijk sprake is geweest van het zogenaamde Lazarus-syndroom, waarbij patiënten na enige tijd weer beginnen te ademen nadat reanimatiepogingen mislukt zijn.