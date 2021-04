Meisje uren in coma na date, samen met vriendin gedumpt op parkeerplaats Soest

Het incident gebeurde op vrijdagavond 11 december, maar is pas deze week door de politie naar buiten gebracht via het Utrechtse opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De media-aandacht heeft volgens de politie helaas nog niet tot tips geleid. De twee jongens van rond de achttien, negentien jaar oud worden gezocht omdat ze worden verdacht van het drogeren en het hulpeloos achterlaten van de meisjes. De politie stelt dat er voor zover bekend geen sprake is geweest van misbruik.

Donkerblauwe Peugeot

Een van de meisjes was via reguliere sociale media in contact gekomen met de jongen die Bilal heet of zich in elk geval zo noemde. Ze zouden elkaar die vrijdagavond 11 december na een half jaar internetcontact voor het eerst in het echt ontmoeten. De twee hadden om half negen ’s avonds afgesproken bij het tankstation op de hoek van de Burg. Grothestraat en het Nieuwerhoekplein. Bilal bleek niet alleen. Hij had een vriend bij zich die zich voorstelde als Amin. De twee reden in een donkerblauwe Peugeot 107.

Het drietal heeft vervolgens eerst een vriendin van het Soester meisje opgepikt waarna de vier met de auto rondjes door Soest zijn gaan rijden. De meisjes krijgen tijdens het toeren alcoholische drank van de jongens. Op enig moment wordt een van de meisjes letterlijk kotsmisselijk en geeft over in de auto. Amin - de vermoedelijke eigenaar van de auto - wordt hier woedend over. De meisjes raken vervolgens versuft en weten zich verder niets te herinneren.

Door voorbijganger aangetroffen

Een voorbijganger vindt de twee meisjes ruim twee uur na het begin van de date - om tien voor elf ’s avonds - bewusteloos op het parkeerterrein van de Johanneskerk aan de Dorpsstreek/Willaertstraat. Ze liggen onder een jas, een van de meisjes heeft een verwonding aan haar gezicht. De temperatuur ligt op dat moment rond het vriespunt. Hulpdiensten worden gealarmeerd, beide meisjes worden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee ontwaakt daar volgens de politie pas een kleine zeven uur later uit haar coma. Haar vriendin was sneller bij bewustzijn. Onderzoek toonde sporen van GHB aan. GHB staat bekend als een rapedrug.

De meisjes hebben volgens de politie geen blijvende fysieke verwondingen aan hun avontuur overgehouden. Wel zijn de twee nu angstig en erg voorzichtig.