Artsen zonder Grenzen bestaat 50 jaar ’Ik heb nog nooit zo veel mensen dood zien gaan’

Door Miriam Mannak Kopieer naar clipboard

In het plaatsje Ranobe op Madagascar zoekt de 42-jarige Vitasoa, moeder van zes kinderen, eten en medische hulp bij een mobiele post van AzG. Het zuiden van Madagascar wordt al lang geteisterd door droogte en als gevolg daarvan hongersnood. Ⓒ MSF | iAko Randrianarivelo

KAAPSTAD - Artsen zonder Grenzen (AzG), wereldwijd bekend als Médecins Sans Frontières, bestaat deze week vijftig jaar. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor Afrika is het een mijlpaal. Hier begon het allemaal, naar aanleiding van de hongersnood in Biafra. Hoewel de organisatie sindsdien haar vleugels over de wereld heeft uitgeslagen, zit Afrika nog altijd diep in het hart.