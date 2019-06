Verrassende outsider maakt Boris nerveus

Rory Stewart is de onverwachte uitdager voor Boris Johnson. Ⓒ EPA

Londen - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart is de grote verrassing in de strijd om het Britse premierschap. Zijn aanhang onder Conservatieve Lagerhuisleden is de afgelopen week verdubbeld. Hij wordt nu door gokkantoren gezien als de meest waarschijnlijke belager van favoriet Boris Jonson in de leiderschapsstrijd.