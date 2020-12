Sinterklaas bezoekt verzorgingstehuis, 24 bewoners overlijden aan corona

Lezerscolumn

Van journalist naar coronatester: Maaike deed het!

‘Je doet wát?’ In het begin schoten de mensen in mijn omgeving hard in de lach als ik ze vertelde in wat voor werkveld deze journalist terecht was gekomen. ‘Ja, ik neem coronatesten af én doe het bron- en contactonderzoek bij de GGD,’ antwoordde ik schouderophalend. ‘En ik vind het nog leuk ook!’