Vrouw (26) gebruikt kind om wagen vol boodschappen te stelen

De vrouw liep met een kinderwagen door de winkel en een personeelslid zag dat ze haar kind producten gaf die ze vervolgens bij de kassa niet afrekende.

De Burgumse werd aangesproken, maar liep stug door en moest uiteindelijk worden vastgepakt. In de winkel bleek vervolgens dat de vrouw nog meer producten had gestolen door het in de kinderwagen te verstoppen. Een tweede vrouw die mogelijk bij de diefstal betrokken was, wist ongezien te ontkomen.

Tijdens het onderzoek bleek dat het tweetal een half uur eerder ook in een andere supermarkt aan de Markt had toegeslagen.

Tweede verdachte

Omdat de vrouw samen met haar kind naar het politiebureau was gebracht, werden kennissen van de vrouw ingeschakeld om het kind op te halen. De politie keek verbaasd op toen een 30-jarige vrouw uit Burgum het kind ophaalde. Het bleek de partner in crime van de vrouw te zijn. Eén van de winkeliers had camerabeelden van de diefstal met de politie gedeeld, waardoor de dievegge direct werd herkend. Zij is direct aangehouden.

Tegen beide verdachten is een proces-verbaal opgemaakt. Ze hebben een dagvaarding ontvangen en zullen zich bij de politierechter moeten verantwoorden. Daarnaast is er door de gedupeerde winkeliers direct een schadevergoeding in rekening gebracht en een winkelverbod opgelegd.