‘Zonder coronacrisis was De Jonge allang weggeweest’

Luister de nieuwe aflevering van de podcast Afhameren met Wouter de Winther

In de podcast gaat het uitgebreid over de vaccinatiestatistieken, de bravoure waarmee de coronaminister alle kritiek wegrelativeert, en over de toekomst van De Jonge in de politiek.

In de laatste peilingen staat de VVD nog steeds op eenzame hoogte. De Winther vindt het opvallend dat de partij van Mark Rutte zich nooit uitspreekt over het vaccinatiedrama. Wat schuilt daarachter?

Tot slot blikken De Winther en presentator Pim Sedee vooruit op de exit-strategie van het kabinet. Welke maatregelen of versoepelingen kunnen we verwachten in de persconferentie?