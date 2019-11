Bestuurder ’dodentruck’ bekent betrokkenheid

De autoriteiten arresteerden Robinson na de vondst van de tientallen lichamen in een koelcontainer in het Engelse plaatsje Grays, in de buurt van hoofdstad Londen. De slachtoffers waren Vietnamese migranten die zich in de koelcontainer naar het Verenigd Koninkrijk lieten smokkelen.

De twintiger verscheen maandag via een videoverbinding voor de rechter en bekende schuld aan twee van de 43 aanklachten tegen hem. Robinson wordt ook nog verantwoordelijk gehouden voor de dood van de 31 mannen en 8 vrouwen in de container achter zijn truck. Het is nog onduidelijk of hij daar ook schuld aan zal bekennen.

Robinson verschijnt op 13 december weer voor de rechter.