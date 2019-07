Spanning loopt op in Lyon: aftellen naar WK-finale

,,Wij zijn gisteravond vertrokken met de Sunweb-bus uit Breda’’ zegt Jasmijn Lankhaar. ,,De hele nacht rijden, het is krap, slapen gaat niet echt, maar ik heb het ervoor over.’’

Steve Bijl heeft een nog groter offer gebracht. Hij heeft in het Amerikaanse Utah twee dagen geleden nog een vliegticket op de kop getikt. ,,Goedkoop was het niet, maar dat moet dan maar. Ik ben Nederlander en woon al veertig jaar in de VS, maar ben toch voor Nederland. Dat is geen desertie of verraad nee. Deze keer gun ik het Amerika gewoon niet.’’

Bijl heeft zich aangesloten bij een grote groep fans die al aan het bier zitten. ,,De eerste zit erin’’, zegt Frank van den Berk om elf uur ’s ochtends.

’Al in maart gepland’

‘Holland, Holland’, echoot het door de nauwe Rue des Maronnes vlakbij het plein. Toeters klinken en het ‘Wij zijn Nederland en iedereen moet aan de kant’ stijgt op. Angela Verstraten uit het Limburgse Kessel loopt er stralend tussen. Zij hoort niet tot de lastmimute- beslissers. Ze heeft voor het gezin al in maart kaartjes gekocht en is gisteren aangekomen. ,,De sfeer is heel relaxt in Lyon’’, vindt ze. ,,Op de terugweg gaan we feestvieren.’’

Her en der lopen mensen met bordjes ‘tickets wanted’.

Oranjebus

De oranjebus vormt zondagochtend het epicentrum van de oranjekoorts. De bus rijdt vanmiddag naar het stadion, maar niet met een optocht van fans er achteraan, zoals eerder. De afstand naar het stadion is daarvoor te groot. ,,Het maakt ons niet uit hoe ver het is’’, roept een groep fans uit de regio Nijmegen. ,,Kunnen we alvast trainen voor de Vierdaagse.’’

Sommige supporters klagen over de wedstrijdopzet in Lyon in vergelijking met die in Valenciennes. Het stadion is met de auto een halfuur en met het openbaar vervoer al gauw een uur van het stadscentrum. Sommige fans zijn slim geweest en hebben vanochtend hun auto al bij het stadion gezet en de tram teruggenomen. Zo zijn ze verzekerd van een plek, kunnen ze veilig bier drinken tot het feest begint en zijn ze vanavond na de wedstrijd toch snel de stad uit, naar huis.

Als het ongelofelijke gebeurt en Nederland wint, mag de bus tot tien uur bij het stadion blijven staan. Voor de chauffeurs wordt het dan haasten. De volgende ochtend tien uur moet de bus weer in Amsterdam zijn voor de huldiging.