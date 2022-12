Vrouw aangeklaagd voor de moord op twee kinderen (2 & 5)

De politie kwam vrijdag af op een melding in een huis in Oost-Londen. Daar werden de lichamen gevonden van twee jongens van twee en vijf jaar oud. Zij werden doodverklaard door de hulpdiensten op locatie. De politie doet momenteel onderzoek naar de lichamen en de toedracht van het drama. Een man die eerder werd aangehouden na de vondst van de twee jongens werd al snel vrijgelaten. Niet veel later werd een vrouw aangehouden in verband met de dood van de twee jongens.

De vrouw, genaamd Kara Alexander (44), zit in voorlopige hechtenis en zal dinsdag voor de rechtbank verschijnen. Zij werd kort na het incident aangehouden. Ze wordt aangeklaagd voor een dubbele moord.