Aantal coffeeshops neemt af

Dat blijkt uit de veertiende analyse van de coffeeshopbranche door het Groninger onderzoeksbureau Breuer & Intraval, dat doorlopend onderzoek verricht voor de overheid. Het totaalaantal shops in Nederland is in twee decennia teruggelopen van 846 stuks in 1999 naar 576 eind 2018. De daling is de laatste jaren gestabiliseerd.

De daling van het aantal coffeeshops komt vooral door de invoering van een lokaal afstandscriterium dat gemeenten zelf in hun coffeeshopbeleid opnemen. Daarmee kunnen zij een minimale afstand tussen een coffeeshop en een onderwijsinstelling bepalen. Met name in de grote steden zijn om die reden veel shops gesloten. Ruim 80 procent van de gemeenten met een coffeeshop heeft het afstandscriterium als