Twee gewonden na explosie flat Amsterdam

Bewoners van de flat aan de Staalmeesterslaan in Nieuw-West schrokken zich rot nadat op de tweede verdieping, boven twee lagen met boxen, een enorme knal te horen was. Een woordvoerder van de politie vertelt dat er vermoedelijk met opzet een explosief is neergelegd in de gang, vlak voor een woning, die afging.

Drie van de vijf woningen op de woonlaag moesten worden ontruimd. De brandweer hielp ze met via een trap naar beneden. Op het perkje voor de flat werden meerdere mensen nagekeken. Iedereen kon ter plaatse behandeld worden. De politie heeft heel snel na de explosie twee verdachten aangehouden op aanwijzingen van omstanders. Hun betrokkenheid bij de explosie wordt onderzocht. De omgeving is afgezet voor onderzoek.