Lesbiënne is nu een ’non-man die valt op non-mannen’ J.K. Rowling eenvoudigweg niet te cancelen

Door Joost van Mierlo

JK Rowling heeft de nieuwste definitie van lesbienne op de hak genomen. Die gaat ervan uit dat je mannen hebt en niet-mannen. Vrouwen bestaan niet in die definitie. Ⓒ ANP / HH

LONDEN - Harry Potter auteur J.K. Rowling heeft de verontwaardiging van politiek correct Engeland, of moeten we schrijven; de politiek correcte wereld, weer eens over zich heen gekregen. De ontzetting is deze keer ontstaan vanwege het gebruik van het woordje ’non-man’ door de John Hopkins University in het Amerikaanse Baltimore.