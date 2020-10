Wilders: GL-cadeautje van 10.000 euro aan jeugd is strafbaar

PVV-leider Geert Wilders twittert artikel 126 van het Wetboek van Strafrecht: „Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht (…) op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf.”

„Sinterklaas zit daar”, grapt senator Martin van Rooijen van 50Plus vrij naar een beroemde scene tussen VVD-coryfee Hans Wiegel en PvdA’er Joop den Uyl. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vraag zich af: „Is dit eigenlijk niet stiekem zoiets als stemmen kopen?”

De GL-verkiezingsbelofte gaat volgens de partij zo’n 2,2 miljard euro per jaar kosten. Het geld moet bij vermogende Nederlanders worden opgehaald via een miljonairstaks.

In een interview beklaagt Klaver zich over het feit dat studenten door de afschaffing van de basisbeurs nu beginnen met een studieschuld. Over zijn eigen rol daarin zegt hij niets. SP-Kamerlid Peter Kwint daagt hem uit: „Wiens schuld is dat, Jesse? Dat van die studieschuld?”

CDA’er Pieter Omtzigt geeft het antwoord door de voorgeschiedenis te delen: „Bij zijn afscheid vertelde Pieter Duisenberg (voormalig VVD-Kamerlid red.) nog dat hij de afschaffing van de basisbeurs, die hij uitonderhandelde met Mohandis (PvdA) en oppositiepartijen Van Meenen (D66) en Klaver (GroenLinks) onder een terrasverwarmer, als zijn grote succes zag!”