Biden: Rusland wil soeverein land van kaart vegen

Biden oordeelde hard over Poetins nieuwe nucleaire dreigementen. Die laten volgens Biden „een roekeloze minachting” zien voor Ruslands verantwoordelijkheden als medeondertekenaar van het Non-Proliferatieverdrag voor nucleaire wapens. Ook veroordeelde hij de „nep referenda” die Rusland organiseert in de bezette gebieden. De berichten over martelingen en andere potentiële oorlogsmisdaden tegen Oekraïnse burgers noemde hij iets om „ijskoud” van te worden.

Bekijk ook: Honderden arrestaties bij protesten tegen mobilisatie in Rusland

De oorlog in Oekraïne gaat om meer dan Oekraïne alleen, zo zei Biden. „Een permanent lid van de VN Veiligheidsraad valt een buurland binnen, en probeert zo een soeverein land van de kaart te vegen. Rusland heeft hiermee schaamteloos de kernwaarden van het handvest van de VN geschonden.” Biden verzekerde dat de internationale gemeenschap achter Oekraïne blijft staan. „We blijven solidair ingaan tegen de Russische agressie.”

Hervorming Veiligheidsraad

Biden pleitte ervoor de VN Veiligheidsraad te hervormen. Op dit moment zijn de VS, China, Engeland, Frankrijk en Rusland permanente leden. De andere leden worden voor een periode van twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering. Rusland kan als permanent lid van de raad op dit moment makkelijk besluiten blokkeren door een veto uit te spreken. Biden wil dat er meer permanente en tijdelijke leden bijkomen in de Veiligheidsraad en dat de leden wegblijven van het vetorecht. Maar een hervorming van de Veiligheidsraad lijkt zeer moeilijk, juist omdat Rusland tegen is.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra gaf Biden een duidelijke boodschap af. „Het was een krachtige speech waarin hij heel terecht heeft aangegeven dat dit alle 193 landen aangaat.” De leden van de VN hebben allemaal verschillende belangen zo erkent Hoekstra, die soms ook andere prioriteiten stellen dan Oekraïne. „Wat hen bindt is dat de grenzen gerespecteerd worden. Maar Poetin lapt dat volstrekt aan zijn laars.”

Volgens Hoekstra is het duidelijk dat Poetin expres de spanningen toe laat nemen. „Dit is een volstrekt ongerechtvaardigde oorlog waarbij hij nu verder escaleert met die fake referenda, met die gedeeltelijke mobilisatie.” De strijd in Oekraïne wordt er een van de lange adem, zo zegt Hoekstra. Nederland zal Oekraïne blijven steunen. „We zullen daarmee doorgaan, zelf en met bondgenoten. Want het is hard nodig. Reken maar dat het nog een hele tijd gaat duren.”

Het kabinet heeft daarbij twee prioriteiten, zegt Hoekstra. Naast de wapens voor Oekraïne wordt ook gekeken naar dat het belang van de Nederlandse burger niet uit het oog wordt verloren. „Het is natuurlijk onze dure plicht om ervoor te zorgen dat alle effecten, de hoge energierekening, het boodschappenmandje, alles dat op ons afkomt en wat miljoenen Nederlanders potentieel in de problemen brengt, dat we daar de helpende hand bieden.”