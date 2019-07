Ⓒ JOS SCHUURMAN

EMMEN - Een 65-jarige vrouw uit Emmen is de vierde verdachte in het grote politieonderzoek rondom de ernstige bedreigingen aan het adres van ondernemers en bestuurders die zich bezighouden met nieuwe noordelijke windmolenparken. De Drentse wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het opmaken en versturen van dreigbrieven, die voor onrust zorgen in de regio.